新竹市111學年度的國小新生計5640人，國中新生計4534人，1萬多名新生即將在本月辦理入學，由於目前正處於疫情變化快速期間，竹市有23校停課或停班中，為守護學校師生的健康，市府3日籲請新生家長多利用網路辦理入學報到，作業時間至5月7日。

市府教育處表示，新生網路報到已辦理第3年，以往全市網路報到率均可達到9成以上，家長只需要於網路報到開放期間，輸入學生基本資料，即可輕鬆在家完成入學報到程序。

另，常見家長在收到入學通知單後有戶籍異動的情形，也可直接於報到網站上自行輸入戶籍異動登記，仍可辦理新生網路報到，不用擔心沒有學校報到的問題。

市長林智堅表示，竹市出生率全國名列前茅，尤其今年是虎年，全國新生人數均呈減少趨勢，面臨減班情形，唯獨竹市增班建校，自他上任起更全面提升教育環境，致力讓孩子有更舒適環境學習，也推動新校園運動，讓學生有具美學、安全的學習環境。

市府教育處表示，今年總量學校新生報到日是4月9日，總量學校均已報到完畢，一般國中小新生實體報到的時間是5月7日，新生入學通知單已於4月中旬發送，為便利家長辦理網路新生報到，網路報到提前自5月2日起開放至5月7日，請家長多利用網路進行報到作業，網址(https：／／student.hc.edu.tw／)相關的新生報到作業期程請詳見各校入學專區。