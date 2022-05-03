新住民3日陪同市議員周永鴻站路口，希望選民能支持及認同。 （周永鴻提供／陳淑娥台中傳真）

民進黨台中市議員初選民調在即，多位新住民朋友以母國語言為他錄製宣傳小蜜蜂語音，包括越南語、印尼語和柬埔寨語。新住民3日陪同市議員周永鴻站路口，希望能吸引選民支持及認同。

市議員周永鴻說，過去擔任民政局長時認識一群新住民朋友，得知他被居家隔離後，向他建議用自己母國語言錄製宣傳語音放送，讓更多新住民知道民調初選時間，屆時能在家幫忙顧電話支持周永鴻。

來自柬埔寨春小姐、越南裴小姐及印尼林小姐，早上陪同周永鴻站路口和上班民眾問好，同時和自己的宣傳錄音小蜜蜂相見歡。3位新住民朋友聽到自己的錄音在潭雅神放送，雖然有點害羞，但都十分高興和驕傲，當場還用印尼語「melega」、柬埔寨語「quandro」和越南語「tsunhsuan」，帶著議員喊「當選」。

林小姐說，周永鴻在擔任民政局長時就提供新住民很多幫助，也常和他們有互動。裴小姐則說，他跟朋友們知道最近周永鴻要初選，又看到他被居家隔離的新聞後，就希望能幫得上忙。春小姐表示，獻聲用母國語言錄音，希望讓更多新住民看到認真的周永鴻。

周永鴻表示，從擔任台中市民政局長到議員，他不斷努力讓新住民、新二代成為搭起母國與台灣友誼橋樑的關鍵角色。他在擔任民政局長時就有幾項針對新住民的政策，包括在殯儀館設置亞伯拉罕宗教追思專區，在戶政事務所設置穆斯林祈禱室，以及在山、海、屯、市區舉辦多場新住民姊妹活動和消防婦宣，尊重新住民原生文化讓新住民更融入台中。