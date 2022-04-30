「農曆三月迎媽祖」！大甲媽祖完成一年一度9天8夜的宗教之旅後，鎮瀾宮分靈的豐原區鎮清宮媽祖，今天遶境山城地區，信眾紛紛於沿途設香案參拜；市議員冉齡軒特前往恭迎及參拜，祈求媽祖遶境新社山城，庇佑山城百姓平安，為菇農及山城帶來觀光人潮及收入。

冉齡軒指出，豐原鎮清宮供奉的媽祖，是1985年從大甲鎮瀾宮分靈來奉祀，每年參與大甲媽祖遶境是當地民眾的重要信仰活動之一；新社區以種菇產業聞名全台，豐原鎮清宮今天遶境新社區特駐駕超吉環保公司，該公司是跟行政院農委會種苗改良繁殖場、工業技術研究院合作，解決廢棄太空包過剩等問題。

冉齡軒表示，鎮清宮主委楊紹森特率領宮中人員到新社，是希望菇農能夠一切平安順利，尤其每年菇產業為新社地區帶來的觀光資源相當龐大，該公司董事長擔任鎮清宮副炉主，期望透過鎮清宮媽祖遶境新社，在媽祖庇佑下，山城百姓平安，農業更替山城帶來觀光收入。