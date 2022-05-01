今年底即將選舉，民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥帶著高雄市議員、里長參選人到高雄勞工公園送花，一共準備了1萬2千朵康乃馨，除了慶祝勞工節也提前獻上母親節祝福，參選人也聯合發聲明表示，而截至去年底，高雄市過去9年勞動人力減少約7％，高達14萬8202人，期待在今年能因為有民眾黨團進入議會監督。

民眾黨高雄市黨部1日上午10時，由主委馮啟彥會帶領民眾黨高雄市各選區參選人，包括左楠區市議員參選人莊貽量、鼓鹽市議員參選人劉家榮、鳳山區市議員參選人陳妙真、仁武鳥松大樹大社市議員參選人陳惠君、前鎮小港葉政瑋及三民區李佳玲、和鼓山區龍子里長參選人曾偉修及鼓山區厚生里長參選人賴紘嘉等人，到勞工公園發送康乃馨予現場民眾。

現場準備了1萬2千朵康乃馨，除了致敬各行各業的勞工朋友勞動節快樂之外，更為接下來即將到來的母親節獻上祝福，現場除了市黨部幹部及參選人外，還有吳益政議員團隊以及反萊豬醫師蘇偉碩也到場陪同發送。

黨部表示，台灣民眾黨第一次投入地方選舉，市黨部及參選人除了用心傾聽市民朋友的聲音外，更透過各種活動貼近與鄉親互動的機會，而過程中也展現團結的信心及服務的決心。

參選人們也聯合發表聲明：「而截至去年底，高雄市過去9年勞動人力減少約7％、14萬8202人！期待在今年能因為有民眾黨團進入議會的監督，推動爭取相關局處的重視，大興引進多家企業進駐高雄外，要讓勞工朋友願意留在高雄工作，不要再讓人才外流。」