近年退休金議題是民眾討論的熱門焦點，一般來說，勞工退休後主要能有兩筆退休金，分別是勞保老年年金給付與勞工退休金，其中勞工退休金除了雇主一定要提撥的最低6%外，勞工也可自行增加提撥額度（自提）屆時退休後領的金額也比沒有自提還要多，至於該如何選擇自提的%數？理財YouTuber柴鼠兄弟則透過「萬趴提撥法」輕鬆判斷每個薪資族群較適合選擇的%數。

老年年金給付是勞工保險給付的項目之一，只要勞工依規定繳交保險費，當符合一定條件時，便可向勞保局提出申請，除了受僱勞工外，無一定雇主或自營作業的勞工也都能參加勞保，依投保時間及保險年資可分為一次給付和按月領取的年金給付。

勞工退休金則是勞基法規定，勞工退休時雇主應給予的退休保障，勞退新制規定雇主需要按月幫勞工提繳不低於每月工資6%的退休金，並存於勞保局設立的退休金個人專戶，所有權為勞工本人，等到勞工年滿60歲時就能向勞保局提出請領。

而勞工退休金除了雇主一定要提撥外，勞工也可以自行選擇是否增加提撥額度，不僅可以增加退休金的數字，提撥的金額也可以免除計入當年度的綜合所得稅，因此存在節稅功能。此外，勞退基金操盤時也有保證收益機制，即使政府投資失利，低於銀行2年定期存款利率計算之收益的差額，也會由國庫補足。

至於勞工如果選擇參加勞退自提，該選擇提撥幾%比較適合呢？理財YouTuber柴鼠兄弟點出，依照單身薪資標準扣除額計算，年收入超過94.8萬時，稅率會從5%直接跳到12%，如果這時候用勞退自提把所得存入退休專戶（從所得扣除）等於現省12%的稅金，而如果是稅率20%以上的族群，選擇勞退自提的效益就越高。

柴鼠兄弟補充說明，「如果用94.8除以15大概是6.3，代表你的月收入若超過6萬，就會接近所得稅5%的上限，這時候就可以考慮開始加入勞退自提，反之，如果月薪不到3萬，勞退自提對你的節稅效益就沒有那麼高，只剩下強迫儲蓄的功能。」

如果勞工真的想要勞退自提，柴鼠兄弟建議「萬趴提撥法」先選1至2%就可以，負擔會比較小，目的是養成儲蓄的習慣，「等到薪資超過3萬可以提高至3%、4萬的時候4%、5萬的時候5%，超過6萬就可以提撥最高的6%。」無論勞退自提選擇的%數是多少，最重要的目標仍是提前規劃未來退休生活，替退休金做打算。