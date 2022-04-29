吳季衡指出，企業轉型與人才培育是一門「雞生蛋、蛋生雞」學問。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

近年因疫情改變了整個產業型態，增加了轉型人才的需求。為此勞動部人才資源發展中心以「重新想像轉型之路 打造永續人才新視界」為主題，將CEO講堂移師至線上辦理，不僅兼顧防疫，也能協助企業找出打造及培育人才的契機。

勞動部高屏澎東分署長程泰運指出，勞動部人才資源發展中心（簡稱TDC）透過CEO講堂，邀請國內知名企業經營者分享在「企業經營」過程中「人才培育」所扮演的重要角色，透過培育優秀人才，來建立全新的商業模式，不斷突破、升級、轉型，進一步走出屬於自己的路，在瞬息萬變的時代站穩腳步。

這次CEO講堂邀請來祥圃實業執行長吳季衡，他指出企業轉型與人才培育是一門「雞生蛋、蛋生雞」的學問，以企業端來說，在轉型過程若需要垂直整合所有資源，勢必會有越來越大的舞台，需要投資並培育更多不同領域的人才，讓這些人才「英雄有用武之地」，因此人才培育是轉型過程中重要的一環。

除了從企業端外，吳季衡於講座中特別提到，勞工若想要成為企業眼中的重要人才，也要懂得讓別人看見自己價值，以近年社會發展趨勢來說，企業較為缺乏「跨域人才」，因此勞工勢必需要培養更多元的能力，才能展現自己的價值，為自己創造更多可能性。

TDC成立至今已第五年，服務超過2700家企業與3萬名以上的勞工，程泰運分署長期望能藉由各項服務，來提升轄區內的企業與勞工夥伴們對人才發展議題的關注，進一步滿足企業與勞工需求。