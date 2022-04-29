台鐵企業工會為抵制公司化條例，近日宣布五一不加班，恐怕會使當天一輛車都開不出去，對此，勞動部表許銘春表示，「不加班是勞工權益」，但也關乎到大眾運輸的方便性等，希望交通部及台鐵局理性溝通，以期能兼顧勞動權益、旅客社會大眾運輸便利。