台鐵企業工會為抵制公司化條例，近日宣布五一不加班，恐怕會使當天一輛車都開不出去，對此，勞動部表許銘春表示，「不加班是勞工權益」，但也關乎到大眾運輸的方便性等，希望交通部及台鐵局理性溝通，以期能兼顧勞動權益、旅客社會大眾運輸便利。

台鐵模範勞工響應五一不加班 籲「政府正視溝通」
「類火車」再增2路線 交長坦言：5／1停駛無挽回餘地
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