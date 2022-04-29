5／1台鐵不加班 勞動部長：是勞工權益 14:392022/04/29 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 勞動部部長許銘春今天參加重建法人揭牌典禮。（林良齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵企業工會為抵制公司化條例，近日宣布五一不加班，恐怕會使當天一輛車都開不出去，對此，勞動部表許銘春表示，「不加班是勞工權益」，但也關乎到大眾運輸的方便性等，希望交通部及台鐵局理性溝通，以期能兼顧勞動權益、旅客社會大眾運輸便利。 台鐵模範勞工響應五一不加班 籲「政府正視溝通」 「類火車」再增2路線 交長坦言：5／1停駛無挽回餘地 #台鐵 #五一不加班 #勞工權益 #火車 #勞動部長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵51停駛影響統測考生 接駁費用教部買單 10:292022/04/27 生活 台鐵5／1停駛 高雄加開2快捷公車 動員510警民力疏導 12:582022/04/29 生活 交通部參事耍官威吼台鐵站員 遭王國材調查：向當事人道歉 10:572022/04/29 生活 遠距上班 留意勞工權益法規範 11:332022/04/27 財經 台鐵五一應變計畫專區上線 疏運、類火車資訊一次看 13:592022/04/27 生活 台鐵5/1若停駛 統測考生接駁教育部買單 10:092022/04/27 生活 交通部參事「俸點800」嗆台鐵員工 蘇貞昌怒了：將嚴懲 11:322022/04/29 政治 台鐵五一停駛 基隆客運業者助疏運 20:592022/04/28 生活 台鐵51停駛 永康車站特製巨幅轉乘看板 20:202022/04/28 生活 台鐵五一停駛 嘉義到斗六「類火車」客運增班因應 15:492022/04/28 生活 交通部高官車站咆哮台鐵員工「這樣對俸點800點官員說話」 本人回應了 23:342022/04/27 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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