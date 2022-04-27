台鐵基層員工近日因51不加班與交通部槓上，未料近日更傳出，有交通部高官在彰化車站對台鐵員工咆哮「這樣對俸點800點的交通部官員說話」，有目擊者看不下去PO網爆料，對此該名交通部高官也出面回應。

爆料指出，一名交通部高官今天(27日)在彰化站等車，因踩在黃線上，遭站務員出聲提醒，未料該高官不滿，竟對著站務員咆哮，不斷問「你是誰，可以這樣對俸點800點的交通部官員說話」還衝進行車室，要求局長出來給交代，過程遭PO網爆料，有站員私下憤恨不平，表示這名官員罵人跟罵狗一樣，非常囂張。

根據《自由》報導，對此交通部參事賴明煌出面坦言當事人是他，並非因為被提醒而罵人，而是他要換成其他班次，詢問該名站務員資訊，站務員不但看都不看他一眼，還嗆「沒看到我正在指揮嗎，不要吵」，但手上卻也沒進行指揮或操作機器，才會詢問該員名字與態度。

賴解釋，站務員連對交通部官員都這樣了，他擔憂平日對一般民眾態度又會是怎樣，且詢問站主任對站務員完全不理會提問、反嗆不要吵等事，也都轉移話題不回應，實在不希望台鐵變官僚體系。至於踩在黃線上一事，賴明煌解釋，自己是站在黃線內，並未超線。