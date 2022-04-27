美股前一天再度血流成河，台股今（27）日開盤直接大跳水，盤中最低來到16,219點大跌426點，高價股都跌得鼻青臉腫，千金股全盤皆墨，力旺（3529）一度跌到1,010元，千元大關岌岌可危，隨後買盤接棒點火，信驊（5274）近11點拉升至平盤附近，並且超車矽力-KY（6415），但矽力-KY也回神拉升，即使在行情重挫中，股王之爭仍熱烈上演。

四大指數跌幅在2.38～4.38％，尤其科技、半導體股跌勢最慘重，波及以科技為重心的台股今天大跌，空軍大舉壓境，本周僅第三個交易日，盤中最低已跌800點，月線更摜殺一根逾1,400點大跌的長黑棒，技術面翻空短期無法扭轉回來。

高價股今天整體表現弱勢，除了千金股大跌，尤其力旺跌勢最深，股價一度跌8.6％、面臨千元關卡保衛戰之外，昔日千金股緯穎、富邦媒、AES-KY、聯發科、亞德客-KY、世芯-KY等，股價都持續探底，聯發科、世芯-KY及亞德客-KY等還一度跌破800元。