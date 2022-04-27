四技二專統測將於4月30日、5月1日連續兩天舉行，適逢台鐵工會發起五一勞動節不上班，外界擔憂影響以火車通勤的考生應考。教育部長潘文忠回應，考生若無家人接送，學校可安排接駁措施，相關費用由教育部支應。

潘文忠今(27)日出席立法院教文會前接受媒體聯訪時表示，針對台鐵5月1日班車停駛，教育部已提醒考生也會協助，假設在5月1日沒有火車行駛的情境下，考生務必得提前找到替代交通方案。

潘文忠也提到，昨日已提醒高中職，請學校調查考生的應考交通工具，如果考試當天沒有家人接送，又必須已火車通勤，校方務必予以協助，以接駁、遊覽車或計程車等方式接送考生抵達考場，相關費用將由教育部支付，助其順利應考。

台北市長柯文哲昨天建議「以快篩代替隔離」，否則北市將在不到一星期的時間，全市全面停擺。對此，各界關心學校是否也會採取「以篩代隔」等措施，潘文忠則說，會與指揮中心討論。

潘文忠也提到，依照教育部每天檢測目前校園疫情，儘管1200多所校園停課，多數仍是部分班級停課，如此能阻斷疫情在校園傳播，也不會影響學生受教權。

另外，不少家長擔心，不願意讓12歲以下孩子施打疫苗，如此如果想實體正常上課，快篩恐怕是一個選項。潘文忠則說，在取得家長同意後，最快將在5月2日讓學童接種疫苗，相關細部作業方式，也會與指揮中心再討論。