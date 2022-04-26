教育部統計每日確診學生人數，截至今(26)日下午5點半，全國已累計共7115名學子確診。(教育部提供／李侑珊台北傳真)

本土疫情近來每日飆增，根據教育部最新統計數據，截至今(26)日，全國已累計共7115名學子確診，並有1256所學校停課。

教育部統計自民國110年4月20日起至111年4月26日下午5點半止的校園確診案例，累計共有7115名學子確診，當中本土案例6401名，境外714名。

在各級學校確診人數方面，依照教育部統計數據顯示，仍以大專校院人數最多，有2235人，其中本土1580人、境外655人；高中941人；國中650人；國小2372人；幼兒園917人。

至於學校授課情況，截至今日下午3點，教育部指出，全國採「全校」暫停實體課程，計301所園校，其中包含幼兒園114所、國小85校、國中 36校、高級中等學校63校、大專校院3校。

採「部分班級」暫停實體課程，教育部指出，共計955所園校，含幼兒園249所、國小 365校、國中150校、高級中等學校 118校、大專校院73校。