1名女大生因為打工的餐廳須配戴名牌，她某日在Instagram上收到陌生搭訕訊息，對方竟是餐廳客人，她痛批此行為很噁心；不少在餐飲業工作的網友都說有過類似經驗，痛批「掛名牌根本陋習，給客人知道名字到底有什麼好處」，也有網友坦承做過該行為，但只會私下搜尋，不會訊息對方。

該名女網友在Dcard上發文稱，她日前打工所在的餐廳需要掛上名字名牌，結果某天下班後，她的Instagram收到1名陌生人訊息，一問之下竟是餐廳客人，原來對方竟是看到名牌後記下她名字，之後用Instagram搜尋，果真找到她本人，她發文痛批該行為很噁心，已經封鎖對方。

1名女大生因為打工的餐廳須配戴名牌，她某日在Instagram收到陌生搭訕訊息，對方是某位餐廳客人，讓她痛批行為很噁心。（翻攝自Dcard）

不少餐飲業網友都分享類似經驗，「餐飲業掛名牌根本陋習，給客人知道名字到底有什麼好處」、「之前做小七的時候客人也是看我名牌，在臉書搜尋我然後問我是不是那個妹妹」、「我之前在宴會廳打工（掛全中文名名牌），被喝喜酒的客人搜臉書，還私訊一大串，包含他的自我介紹，結論是想交朋友，覺得很瞎」。

也有網友建議原PO將Instagram設為不公開帳號，就能防止陌生人騷擾，給出建議「我不會用本名」、「Ig名字改成英文拼音」、「把有名字ig 臉書 的都改掉吧」；不過也有網友坦承做過類似事，「我有偷偷搜尋過，但我覺得直接私訊真的不好」、「私下搜尋這種事情我也有做過，但是我不會去私密對方」。