五一勞動節台鐵當天發起不加班訴求，台北市區監理所基隆監理站表示，已多方協調公路、市區及遊覽車客運業者提供相關服務，希望連假期間乘客乘車權益得到保障。

台北市區監理所基隆監理站表示，已協調客運業者於5月1日當天加開班車，紓解乘客需求，若於基隆火車站，可搭乘1813路線前往台北車站；9006路線前往士林；1800、1802、2002路線前往松山；1550路線前往公館；1551路線前往新店；1573前往內湖。

另外，還有公路客運路線1031、1032、1191等路線與台鐵車站併行至松山車站；若要往瑞芳地區民眾尚有公路客運1051、市區客運787、788等路線，總計有19條路線、共800餘班車次。

基隆監理站長賴文德表示，為協助台鐵五一勞動節疏運，基隆監理站當日全面動員24名主管及同仁，分派至基隆、瑞芳及平溪線、深澳線共計10個台鐵站位支援，現場協助引導乘客至周邊市區或公路客運搭乘。