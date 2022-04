群創(3481)在勞動節前夕宣布,讓擁有勞退舊制年資的同仁,自行選擇是否提前請領個人舊制退休金。此次準備發放的退休金總額約超過20億元,近5400名員工可領回退休金並繼續留任公司。

群創人力資源總處長暨永續長彭峻豪表示,迎接2023年群創邁入成立20年,公司主動為資深同仁規畫舊制退休金請領方案,以協助同仁加強財務運用的靈活度與變通性,並保有工作權繼續留任在公司。此舊制退休金請領方案以落實『群創永續進行式3Gos- Go Green, Go Responsible, Go Sharing』核心策略為基礎,展現在Go Sharing方面,達成建立以人為本的企業。

群創表示,除進行請領舊制退休金的方案之外,行之多年的員工持股信託的規畫,從高階至基層員工均適用,依不同職務設計每月買股金額,公司不分職務均相對補助50%,且約定3年後每年返還一定的比例,並提供滿5年公司加碼提撥機制。群創將員工的績效與股東利益結合,除留任員工外,也替提前為員工未來退休資金做準備。

此外,群創將成立國內業者首創「樂齡發展單位」,聚焦工作、健康、生活三大層面,以具體作為照顧資深同仁。