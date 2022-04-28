根據周三發布的一項調查報告，為了在這場大流行病引爆的「大離職潮」（The Great Resignation）中留住人才，北美和歐洲企業擬配給員工更多股票。

追蹤全球股票計畫和企業高層薪酬方案的非營利機構Global Equity Organization（GEO）出具報告指出，25%受訪的北美公司和22%受訪的歐洲公司宣稱未來他們打算贈予員工更多股票，以此作其「長期激勵計畫」（LTI）的一部分。

在受訪的企業中，有54家願意披露他們的長期激勵計畫預算，總額達到66億美元。

GEO針對科技、工業、金融服務等10個產業、全球共181家公司進行調查。而這時候的職場生態因為這場大流行而出現了特別的變化，許多員工因為這場百年一遇的疫病辭職走人，或重新考慮其工作與生活之間的平衡點。

在能源緊缺和生活成本節節高升加劇貧富差距之際，企業願意分享獲利可望為社會帶來正面的影響。GEO執行長Danyle Anderson表示，作為「長期激勵計畫」的一部分，贈予員工更多股票長期而言有助於創造財富，讓有些員工不必再過著「月光族」的生活。如果這種趨勢持續下去，那麼與過去40年相比，這場大流行病已為更公平的薪酬機制奠定了基礎。