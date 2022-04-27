長期投入志願服務的DHL國際快遞，今年持續參與由新北市志願服務推廣中心規畫的「一企趣服務」活動，該公司經理莫彥芝號召20位員工，一起到中和動物之家，幫忙流浪動物餵食、刷毛、帶著散步，協助動物之家毛寶貝「社會化」，為這些動物盡一點心力，期望牠們都能找到溫暖的家。

新北市動保處長楊淑方表示，新北有晶片家犬貓多達20多萬隻，顯示民眾飼養寵物比率相當高，寵物也一向被視為毛寶貝，愛牠就不要棄養牠。中和動物之家位處在偏僻山區，長年收容以會追逐人車的流浪犬為主，入所會進行一系列體檢包含注射疫苗、除蟲、絕育、植入晶片等，並請訓犬師施予行為矯正，目前有266隻狗和11隻貓等待愛心人士收養。

DHL國際快遞企業志工在中和動物之家駐區獸醫黃繼霆及資深志工Teresa的接待引導下，先進行服務解說。黃繼霆說，野外有絕育流浪公狗會剪左耳，母狗則剪右耳，以此作辨別，如有追車咬人情形會進行收容，在完成整個收容程序後，就會進入收養名冊中。

Teresa則教導志工如何利用牽繩，她說牽繩是聯繫人與動物的情感，藉著牽繩與狗狗們先互動培養默契，在熟悉彼此之後，再帶牠們於園區進行散步、餵食、梳理毛髮。隨後志工們展開園區各項體驗服務。

志工林詩誼表示，在3小時的服務過程中，雖然汗水淋漓，但在最後看到狗狗出來散步一副開心搖尾巴的模樣，心裡非常開心。也從活動中得知領養動物的管道和手續，希望愛毛寶貝人士愛牠就要照顧牠一輩子，讓這些貓狗們都有個溫暖的家。

新北市社會局長張錦麗表示，透過客製化安排體驗活動，讓企業主管帶領員工一起做志工，不僅可以凝聚員工的感情和向心力，也能提升企業的公益形象。歡迎各界企業一起投入志願服務的行列，有意願者可與新北市志願服務推廣中心聯絡，服務專線29819090。