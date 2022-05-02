新竹市2日新增75名確診個案，市府今起也再啟動2座大型施打站，市長林智堅（右）上午前往中正市場施打站了解疫苗接種情形。（陳育賢攝）

新竹市2日新增75名確診個案，比日前都超過百例略減，不過，可能是與勞動節連假篩檢人數可能減少有關，民眾仍不能鬆懈，而今年以來已累積1079名確診個案，目前仍住院中確診者有46人，居家照護確診者706人，因密切接觸而居家隔離共322人。

衛生局指出，新竹市目前有29校因確診持續停課或停班中，民眾關心各級學校、補習班、幼兒園暫停實體課程（停課）訊息，與6至11歲疫苗施打相關資訊，皆可上「新竹市教育網」（https：／／www.hc.edu.tw） 查詢。

另，民眾若自覺有相關確診症狀，周一至周五上、下午都可自行至國軍社區篩檢站採檢。無論是一般民眾、居家隔離、居家檢疫或是確診者，歡迎所有民眾加入「新竹市居家照護關懷[email protected]」，以單一窗口處理防疫期間的必要需求。

此外，新竹市政府今起再啟動2座大型施打站，採限額預約制。2大疫苗施打站接種狀況踴躍，截至上午11時，中正市場疫苗站共預約750人，實際接種人數達830人，接種率達111％；慈濟靜思堂預約人數為339人，實際預接種人數為463人，接種率137％。

市府說明，中正市場開設日期自5月2日至6日，每日限額1500劑（上午750劑，下午750劑）；慈濟靜思堂開設5月2日至5日，每日限額1000劑（上午500劑，下午500劑），時間皆為上午8時至11時、下午14時至17時，後續會再視疫苗發配狀況再評估開站時間，請民眾把握機會盡速施打。

其他醫療院所疫苗接種資訊可至「新竹市防疫網─疫苗施打專區」（https：／／reurl.cc／QL3XLp）查詢，民眾如有疑問可洽1999或疫苗專線03-5355137。

市長林智堅今天也前往中正市場疫苗施打站了解疫苗接種狀況，他表示，大型疫苗施打站快速便捷，去年提供市民朋友隨到隨打，發揮很大效能，今年因應疫情變化，市府再度成立大型疫苗施打站，即日起增設中正市場、慈濟靜思堂2處大型疫苗施打站，希望民眾踴躍預約。

他說，新竹市65歲以上長輩第1劑疫苗涵蓋率突破89％、第2劑涵蓋率達86％、第3劑也有77％。但比例雖高，仍有少部分長輩還沒接種過疫苗，為鼓勵長輩踴躍接種疫苗，中央補助500元禮券，凡設籍新竹市的長輩，市府再加碼500元禮券，透過疫苗施打，能有效降低染疫重症比例。