台北市長選舉態勢底定，國民黨立委蔣萬安民調被台北市副市長黃珊珊緊追在後，2人支持度只差6％。蔣萬安1日對此回應，民調就是參考，現階段不適合一直討論民調，疫情愈來愈嚴峻，我們真正關心的及在基層聽到民眾心聲，都希望中央相關防疫政策能更明確、穩定，而不是一日三變。

《中天電視》最新民調顯示，如果黃珊珊代表民眾黨參選，蔣萬安支持度是31.9％、黃珊珊25.8％，可能代表民進黨參選市長的衛福部長陳時中則僅有19.2％。

蔣萬安今早前往景美市場發送康乃馨給婆婆、媽媽，外界解讀因為北市大安、文山區藍營鐵票倉鬆動，今天辦活動回防。蔣萬安表示，行程很早就安排好了，就像上一次或過去幾年，議員李柏毅都會邀請發康乃馨，今年也不例外，我們都是照既訂行程在走，節奏都在掌握在自己手上，不需要隨別人起舞。

至於黃珊珊緊追在後，2人民調支持度只差6％，蔣萬安指出，民調就是參考，現階段也不適合一直討論民調，疫情愈來愈嚴峻，我們真正關心的及在基層聽到民眾心聲，都希望中央相關防疫政策能夠更明確、穩定，而不是一日三變。

蔣萬安說，我們看到居家隔離「3＋4」天草率上路，快篩試劑一劑難求，PCR量能不足，全國1天只有19萬人次，地方盼增加篩檢站，但中央馬上改口快篩陽性才要做PCR檢測，翻來覆去讓民眾無所依循，現在整個指揮中心防疫政策是非常遲頓、混亂、矛盾，這是民眾最直接的感受。

他認為，如果快篩陽性應該要即刻投藥，避免錯過很多急救黃金時段，可以參考國外專家、學者意見調整。

李柏毅也提到，對他而言沒有民調問題，蔣萬安就是台北市藍營最強母雞，藉由很多活動接觸民眾，成為市長不二人選，帶領議員打下完美全壘打的一疫，他也把最好的人選推薦給市民，在大安、文山區從來沒有「萬安警報」，支持度都是非常高。