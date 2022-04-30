桃園市八德區介壽路上的中國信託銀行，其中1名林姓行員協助警方阻攔多起詐騙案件，在受理民眾臨櫃匯款、解除定存時都會細心詢問用途，這個月成功攔阻3筆共新台幣50萬元。

有名田姓婦人於28日上午11時許，因股票投資失利要解除定存，自稱要購買虛擬貨幣，準備臨櫃匯款9萬元至指定帳戶。林姓行員發現民眾疑似遭詐騙便立即報警處理，四維所巡佐林沅益、警員林榮智獲報後立即趕往處理。

八德警方指出，50多歲的田姓婦人自稱在LINE平台上加入「投資獲利」群組，該群組人員誆稱投資虛擬貨幣可穩賺不賠，用話術吸引田女，田女深信不疑準備欲匯9萬元投資，被機警的行員攔下。

警方趕緊向田女分析，近來通訊軟體上假廣告及假投資情況甚多，頻傳虛擬貨幣交易遭詐騙案例，如欲投入金錢投資一定要小心謹慎查證，且該帳戶已被列警示，金錢恐會一去不復返。

所幸在警方與行員耐心分析後，田女覺得這次投資有被詐騙可能，便打消匯款念頭，警方與銀行行員才鬆了一口氣，成功阻止詐騙匯款案。

八德警分局提醒民眾，如遇通訊軟體或網路平台標榜低風險高獲利等投資話術，一定要謹記「保持冷靜」、「小心查證」、「撥打 165反詐騙諮詢」，務必反覆查詢確認，多一分警惕、少一分損失。另也呼籲各金融機構對於可疑的匯款案件，應多加關懷提問，並打110通知警方派員協助。