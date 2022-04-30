自俄羅斯入侵烏克蘭迄今，已有超過520萬烏克蘭人民為了躲避戰火而遠離家園，也造成鄰國負擔。我駐拉脫維亞代表處李憲章代表29日與拉脫維亞慈善組織Ziedot主席Ruta Dimanta女士簽署捐款合約，代表中華民國(台灣)政府及人民捐贈1百萬美元，以協助拉脫維亞安置境內烏克蘭難民。

李憲章在捐贈儀式中致詞表示，對台灣民眾在協助烏克蘭的人道行動上展現豐沛愛心，慷慨捐贈鉅額善款的博愛情懷深感驕傲；對此次能與拉國慈善組織Ziedot攜手合作，齊力協助烏國民眾的善舉，至感榮耀。台灣作為國際社會負責任及民主陣營的成員，樂於積極響應國際社會的努力，共同參與濟助烏克蘭民眾的善行義舉。

Ziedot主席Rita女士致詞時表示，在烏克蘭面臨艱困時刻，衷心感謝台灣政府及人民慷慨及時捐贈百萬美元，以及台灣對該組織的信任與支持，將善用此筆捐款提供烏國難民亟需的各項協助。

根據統計，抵達拉脫維亞的烏國民眾至少已有3萬餘人。拉脫維亞政府與Ziedot等慈善團體及民間組織合作提供這些烏國民眾人道援助，拉國政府部門、民間慈善團體，甚至許多家庭及個人，均投入大量人力與資源，積極安置烏克蘭難民，充分發揮人溺己溺的博愛精神。

駐拉脫維亞代表處指出，Ziedot組織為拉脫維亞聲譽卓著的社會福利團體，成立於2003年，以協助國內外弱勢族群為宗旨，成立以來造福民眾無數，深獲拉國社會各界的肯定與信賴，亦建立良好的國際聲譽。該組織在協助烏克蘭工作上，已與拉國外交部、國防部及地方政府合作，並捐助善款超過900萬歐元。代表處此次與Ziedot組織攜手合作執行救助烏國民眾的正義任務，深感榮幸，相信透過Ziedot組織的豐富經驗、綿密網路、專業規畫及高效團隊的執行力，必能將台灣政府及民眾的愛心即時有效地提供給最有需要的烏克蘭民眾。