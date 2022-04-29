雲林縣連日確診案例激增，今（29日）又增83例，年紀最大的是96歲，不少懷疑自己感染的民眾一窩蜂直奔醫院欲採檢，雲林縣衛生局呼籲民眾先使用家用快篩劑檢測，若是陽性把採檢器材用塑膠袋密封包好，再戴好口罩，自行開車、騎車、步行或家人接送，盡速到鄰近的採檢院所進一步檢測。

衛生局長曾春美表示，民眾若檢測出陽性，無法自行前往醫療院所採檢，可致電雲林縣防疫專線（05）5345811協助安排防疫計程車，車資需自付。

她表示，國內本土疫情升溫，民眾要加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，若有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，或疑似接觸確診者，先行使用家用快篩試劑檢測，一般民眾若無呼吸道症狀，不必做快篩。

曾春美說，因應3＋4居家隔離新制，有些居隔單必須重開，請尚未收到通知單的民眾耐心等候，不必過度擔憂。居隔期間的快篩試劑中央改為提供成人3劑公費快篩、國小到高中學生則只提供2劑。

縣長張麗善表示，確診人數直線上升，大多是無症狀或是輕症，目前防疫的目標是預防重症；從集中檢疫所隔離的個案來看，輕症者就要多喝水、多休息，沒有特別投藥，不要擴散傳染為要。

張麗善強調，根據3＋4居家隔離新制規定，第4天陰性就可出門，但她希望雲林縣民眾能完整檢疫7天才出門。