台北市議會接連有員工、助理確診，議員更已累積4位染疫，所以市府派了3輛採檢車來議會全面PCR，昨日共採檢464人，採檢結果為陰性458人，陽性6人，據了解，確診的包含1名北市議員侯漢廷，其他則為工作人員5人。