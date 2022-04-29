北市議會全面採檢再＋6確診 議員侯漢廷也中鏢 10:492022/04/29 中時 游念育 、 陳俊吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國內疫情延燒台北市議會內也無可倖免，議員陸續染疫已累計4位北市議員染疫，28日台北市政府派篩檢車赴台北市議會外，供議員、助理、行政人員、媒體記者篩檢，圖為大批員工在三台篩檢車前等待PCR檢測。（陳俊吉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市議會接連有員工、助理確診，議員更已累積4位染疫，所以市府派了3輛採檢車來議會全面PCR，昨日共採檢464人，採檢結果為陰性458人，陽性6人，據了解，確診的包含1名北市議員侯漢廷，其他則為工作人員5人。 疫情燒進苗栗議會！副議長李文斌也確診 獨／苗栗副議長隨行秘書確診！縣議會下午緊急清消 #侯漢廷 #議員 #工作人員 #確診 #北市議會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭推物資箱 花蓮不公告傳染鏈 04:102022/04/29 地方新聞 台中大坑毒蛇出沒 議員籲阻放生歪風 04:102022/04/29 地方新聞 基隆婦枉死 曝居家照護確診者隱憂 04:102022/04/29 生活新聞 北市4議員染疫！篩檢車進駐議會 逾600人全面PCR 12:402022/04/28 生活 疫情剛開始醫療就崩盤 醫質疑：現在搞分艙分流是要保護誰 09:382022/04/29 生活 資深議員遭冒名借錢 李喬如籲支持者別上當 04:102022/04/29 地方新聞 彰化縣267家藥局快篩試劑 早上8點開賣37分鐘賣光光 10:202022/04/29 生活 2022誰來做老大》南投縣鄉鎮市 南投老將轉戰鄉鎮市長 新人搶攻議員 04:102022/04/28 政治要聞 社區根本比醫院還危險 醫曝1隱憂：問題愈來愈嚴重 09:392022/04/29 生活 百萬網紅確診痊癒 留2後遺症 身體微恙就激發病 08:202022/04/29 生活 2022誰來做老大》新北市議員 參選人紛確診居隔 親友代打掃街 04:102022/04/29 政治要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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