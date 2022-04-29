111學年度科技校院四技二專統一入學測驗考試將於明天（30日）、5月1日舉行，雲林考區試務工作由雲林科技大學負責主辦，有雲林科技大學與虎尾科技大學2個分區、有66間普通試場、1間特殊試場，應試考生為2309人。

雲林縣匡列自主健康管理有19位考生應試，虎尾科技大學啟動資訊大樓1樓AIA0102普通教室、AIA0104階梯教室、資訊大樓4樓AIA0405普通教室作為隔離試場。

雲科大表示，今年為因應新型冠狀病毒肺炎試務防疫工作，教育部提供應試考生每人2片口罩，考試日每日1片，考生進入考場時應全程配戴口罩並配合量測體溫。

雲科大指出，本年度試場全面開放使用冷氣，冷氣溫度設定於26度至28度為原則，但因應防疫保持試場通風，各試場窗戶將開啟一定距離，並於各節規定時間開啟前門、後門，每日第一節考試前、中午休息、最後一節考試結束，進行試場課桌椅消毒，以落實防疫措施。

冷氣試場全程開放冷氣，考生可於試場內休息至下一節監試人員發卷前，考生若對於溫度較為敏感，得自行攜帶保暖衣物。

雲科大表示，明天（30日）上午8時整將於雲林科技大學、虎尾科技大學兩分區學校校門口公布「試場平面圖」、「試場分配表」，上午8時開放考區，考生可至試場外走廊查看應試座位，惟不得進入試場內。