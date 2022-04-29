苗栗縣的快篩站到站篩檢人數有下降趨勢。（謝明俊攝）

苗栗縣29日新增確診55例，其中人數最多的鄉鎮市中包括苗栗市13人、頭份市7人、公館鄉7人。苗栗縣疫情雖然略有升溫，但縣府所開設的快篩站提供了免費篩檢，但到站篩檢的人數卻比前幾天略有下降，縣府請有需要的民眾可前往使用。至於快篩實名制，自我居隔的民眾在4天自主防疫期間，如有外出需求，請執行快篩檢測陰性後佩戴口罩外出。

苗栗縣29日新增55例確診案，其中男性18位、女性37位，最年輕的確診者是未滿歲的嬰兒，分布在13個鄉鎮市，分別為苗栗市13人、頭份市7人、公館鄉7人、竹南鎮5人、通霄鎮5人、後龍鎮5人、銅鑼鄉3人、三義鄉3人、苑裡鎮2人、西湖鄉2人、南庄鄉1人、泰安鄉1人、大湖鄉1人。

依據中央流行疫情指揮中心指示考量「快篩實名制」已上路，為保全防疫量能，自4月28日起調整居家隔離快篩試劑發放數量，國小至高中學生發放2劑，大學以上學生及成人發放3劑，提供隔離期間初篩、有症狀或自主防疫期間首次外出時使用。學生務必於4天自主防疫期滿，且於次日快篩檢測陰性後方可上學。

縣長徐耀昌提醒，請民眾於有需要時再使用快篩試劑，其中校園是高密集場所，教職員工與學生於4天自主防疫期間，以「不到校」為原則。民眾4天自主防疫期間如無外出，可不需使用快篩試劑檢測，如有工作或採買生活必需品的外出需求，請執行快篩檢測陰性後佩戴口罩外出，並禁止於餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸，後續如有外出需求，可於健保特約藥局及偏鄉衛生所等販售地點購買快篩試劑。

苗栗縣設置大千、重光及竹南大厝里篩檢站，28日共採檢647人，其中14人陽性，其他陰性，。因應社區不明感染鏈增加，民眾篩檢需求，持續開設採檢站，時間地點：竹南鎮大厝里活動中心於4月30日至5月1日持續開設假日篩檢站，時間為上午8點至中午12點、下午1點至晚上5點。重光醫院停車場採檢站、大千醫院、通霄光田醫院急診室旁，時間為4月29日下午4點至晚上8點，呼籲有染疫疑慮的民眾前往PCR篩檢。

徐耀昌表示隨著疫情發展，快篩結果為陽性民眾將越來越多，非居家隔離者如果在家快篩陽性時，可使用塑膠袋密封，攜帶陽性快篩試劑自行至各家醫院急診室或社區篩檢站採驗PCR。依循中央政策不公告確診者足跡及逐案分析後，清消大隊工作不停歇，仍持續定期定點加強清消公共場所。

縣府表示，目前疫情趨勢，Omicron傳播力雖高，但以無症狀或輕症為主，防疫應以減災及中重症照護為重，才可合理分配防疫及醫療量能，讓防疫、生活及經濟平衡發展。廣泛性社區感染下，導致找出感染源已不具太大意義，民眾需做好自主應變，包含主動評估住家環境，回報自身慢性病等重症因子、接觸者資訊等，以及自我防護、主動配合防疫工作，保護自己也保護他人。