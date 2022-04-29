鈺鎧（5228）配合上櫃前之公開承銷作業，辦理現金增資發行新股4,477張，其中3,045張採競價拍賣方式承銷，投標期間為4月29日~5月4日，此次競拍之底價為18.02元，預計上櫃掛牌日為5月20日。

鈺鎧成立於民國81年5月，主要服務項目為「磁性被動元件之製造及銷售」，主要產品為積層式晶片磁珠、晶片電感、繞線式陶瓷高頻電感、繞線式共模濾波器及無線充電線圈等。鈺鎧具備高度自動化生產，關鍵生產設備主要由內部團隊設計，同時亦具備材料設計研發之能力，掌握核心原料粉末配方，鈺鎧皆能自行開發調配。鈺鎧產品主要應用於車用、網通PC、醫療、工控等利基型市場。

鈺鎧從民國92年就已通過TS16949與QS9000品質系統認證，與歐美車用客戶合作開發產品已18 年，為歐美車用電感之供應商。鈺鎧電感產品應用於車子控制系統及車子影音系統，終端客戶為歐美品牌車廠，隨著車用電子化及電動車滲透率上升，有助於挹注鈺鎧成長動能。除已廣泛用於歐洲車外，高毛利率的客製化無線充電模組（含線圈）及EMI貼片產品也已打入工控、醫療市場，除已用於工控手持裝置上外，亦能使用在電子耳朵，全球最大電子耳朵品牌廠即是採用鈺鎧的線圈模組，此外，公司產品也應用於疫苗運送使用的監控系統，顯見公司產品的品質已深獲各領域廠商肯定，中長期出貨可望穩健成長。

鈺鎧去年營收7.07億元，年增38.4％，營收大幅跳升主要受惠車用電子大客戶需求增加，車用營收占比提升至35％，主要客戶為歐洲品牌，去年歐洲品牌純電動車及插電式混合動力車全球銷售量年成長超過4成，為鈺鎧的車用產品提供相當大的成長量能。