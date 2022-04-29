磁性被動元件廠鈺鎧(5228)配合上櫃前之公開承銷作業，辦理現金增資發行新股4477張，其中3,045張採競價拍賣方式承銷，投標期間為4月29日到5月4日，此次競拍之底價為18.02元，預計上櫃掛牌日為5月20日。

鈺鎧為晶片電感的專業製造廠，主要產品為積層式晶片磁珠、積層式晶片電感、繞線式陶瓷高頻電感、繞線式共模濾波器及無線充電線圈等；其中磁珠占110年營收比重約75%，電感占比為20%。

鈺鎧產品主要應用於車用、網通PC、醫療、工控等利基型市場，鈺鎧具備高度自動化生產，關鍵生產設備主要由內部團隊設計，同時亦具備材料設計研發之能力，掌握核心原料粉末配方，鈺鎧皆能自行開發調配。

鈺鎧從民國92年就已通過TS16949與QS9000品質系統認證，與歐美車用客戶合作開發產品已18年，為歐美車用電感之供應商。鈺鎧電感產品應用於車子控制系統及車子影音系統，終端客戶為歐美品牌車廠。

鈺鎧高毛利率的客製化無線充電模組(含線圈)及EMI貼片產品也已打入工控、醫療市場，除用於工控手持裝置上外，亦能使用在電子耳朵，全球最大電子耳朵品牌廠即是採用鈺鎧的線圈模組，此外，公司產品也應用於疫苗運送使用的監控系統，中長期出貨可望穩健成長。

就終端應用來看，車用電子約占鈺鎧營收比重35%，網通約占20%，NB/平板約占12%，主機板/VGA約占11%，手機約占9%，TV及Monitor約占5%，其他約占8%。

鈺鎧110年合併營收為7.06億元，稅後盈餘為5758萬元，每股盈餘為1.71元，今年前3月合併營收為1.89億元，年成長8.03%。

鈺鎧具備12條濕式製程產線，並在2021年底擴產5條線，以因應未來電動車、車用電子、醫療電子及網通等產品之大量需求，加上同業日本被動元件大廠停產部分積層式產品的轉單效應，及持續研發高毛利率之產品，預期鈺鎧營運可望穩健向上成長。