上海市府新聞辦29日疫情防控工作記者會，副市長兼市公安局局長舒慶、市衛生健康委副主任趙丹丹、市公安局法制總隊總隊長范宏飛出席。趙丹丹指出，28日0－24時，新增本土新冠肺炎較前一日略增，確診病例5487和無症狀感染者9545例；新增本土死亡病例52例，平均年齡84.02歲，均未接種過新冠疫苗。截至28日24時，在上海定點醫療機構接受治療的重型患者318例、危重型52例。

趙丹丹稱，28日0－24時，新增本土新冠肺炎確診病例5487和無症狀感染者9545例，其中5062例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，418例確診病例和9444例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

趙丹丹說明，新增本土死亡病例52位患者，伴有多臟器嚴重的基礎疾病，包括食道癌、胰腺癌、腦膜瘤、黑色素瘤等晚期惡性腫瘤，腦出血術後、腦梗後遺症、帕金森病、阿茲海默症等神經系統疾病，以及冠心病、嚴重心功能不全、心律失常、重度高血壓、糖尿病、尿毒症等。他們均未接種過新冠疫苗。死亡的直接原因均為基礎疾病。

趙丹丹介紹，近日，上海公布了首批534個常態化核酸採樣點，方便市民核酸檢測。為了減輕市民和企業負擔，從5月1日到6月30日，常態化核酸檢測點實行免費核酸檢測，請民眾根據防控要求主動做好檢測。