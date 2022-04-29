《日股》日本股市29日休市1天 07:472022/04/29 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢昭和之日，日股29日休市1天，5月2日正常交易。日本黃金周假期4月29日至5月5日，日股僅5月2日有交易，至於5月6日則恢復正常。 《日股》日圓貶破130 日股大漲收高 《韓股》三星會賺 韓股走高 #5月 #日股 #29日 #休市 #日本股市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒生指數半日上漲1％ 阿里漲逾3％ 13:532022/04/28 財經 《國際經濟》不意外 日維持超低利率 12:282022/04/28 財經 《盤後解析》量縮彈百點 5月兩類股漲相佳 14:402022/04/28 財經 《國際經濟》晶片需求增 日3月工業生產連2升 10:582022/04/28 財經 12生肖5月運勢預測 4屬相恐惹禍上身 10:212022/04/28 運勢 瑞銀：A股估底部盤整 Q3釀反彈 04:102022/04/28 全球財經 台糖76歲生日 5月推汽油降1.5元優惠 20:582022/04/28 生活 日銀維持超寬鬆政策 調升通膨預期 14:252022/04/28 財經 北京新增50例本土個案 上海新增陽性低於1萬 12:132022/04/28 財經 素還真化為巨型沙雕！福隆沙雕季5／26開展 17:312022/04/28 生活 去年每股賺12.49元 富邦金今年股利 上看5.5元 04:102022/04/28 金融．稅務 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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