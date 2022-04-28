在科技類股領漲下，近期頻走弱的日本股市28日上漲。同時，日本央行宣布維持超寬鬆貨幣政策後，日股更是愈走愈高。日經指數收26,847.9點，漲461.27點或1.75%。同時，東證收1,899.62點，漲38.86點或2.09%。

經過兩天會議，日本央行28日繼續維持大規模景氣刺激政策，以拉抬經濟成長為主。同時，日本央行也承諾會無限量買進當地10年期公債，不讓債息超過上緣防線0.25%的企圖心相當堅決。

不過，日圓兌美元匯價28日卻貶破130大關，再創20年新低，目前則在130.651附近。

Pictet資產管理認為，日股27日大跌之後，由於隔夜那斯達克幾乎收在平盤，也讓日股暫時止跌並且反彈。還有，日本央行28日會公布貨幣政策，市場普遍認知是維持目前超低利率不變。

因為日本將從29日開始放長假，直至5月5日。因此，在這長達7天的黃金周，日股僅5月2日交易，其餘時間皆休市。

半導體類股方面，機台製造商愛德萬測試漲4.29%，材料業者信越化學漲2.98%。

弱勢族群中，權值股的迅銷跌1.34%，醫療服務平台M3跌2.37%。同時，醬料大廠龜甲萬連2日走弱收跌1.08%，盤中一度下挫5.68%，因原物料價格大漲，龜甲萬無法明確給出財測目標，而被市場拋售。