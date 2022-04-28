沙雕師創作魔吞十二宮《金獅》。（福容大飯店提供）

2022福隆國際沙雕藝術季「霹靂傳奇‧掌中天下」將於5月26日到10月10日，在福隆海水浴場正式開展，今年將結合本土最經典IP「霹靂」打造36座霹靂沙雕，呈現超過30位霹靂布袋戲人氣角色，並祭出一系列好康活動及早鳥優惠吸客。

福容大飯店福隆總經理戴瑞宏表示：「今年與台灣本土最大的IP合作，搭配台灣最大連鎖飯店，以及全台最大沙雕展，可謂是強強聯手，台灣尚青！」除了沙雕展覽外，也將在7月、9月各舉辦一場沙雕霹靂英雄見面會活動，將邀請各路霹靂英雄齊聚福隆與民眾同樂。

展覽期間還有許多好康活動，像是民眾與沙雕拍照上傳「福容大飯店福隆」粉絲專頁，月月都將抽出一名幸運兒，能獲得價值1萬800元＋10飯店住宿券等好禮；加入霹靂推出的「FAN好康」APP就能參加沙雕心測活動，完成後還能獲得好禮及飯店優惠券；東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處也將在活動期間每周末舉辦福隆沙灘生活節第二屆，打造沙灘音樂會、創意市集、沙灘瑜珈、單車行的體驗行程，讓旅客能在東北角從早玩到晚。

今年的福隆國際沙雕藝術季以「霹靂傳奇‧掌中天下」為主題，將台灣布袋戲文化融入沙雕藝術之中，本屆作品共計36座，而主雕作品是8公尺高的「素還真」更化身3種不同型態造型。

此外，也包含經典劇集人物《魔吞十二宮》系列，化身成「麒麟星」的「素還真」，劍指大地展現出神威赫赫的氣勢；或是戴上金獅面具的「亂世狂刀」，刀劈巨石的壯闊感；也可以走上「天虎令」的作品，彷彿與他一起御劍飛行。

這次作品更少不了在年初才上映的《素還真》電影場景，一進入到會場就能看到電影中的兩大Q版神獸「球尾麒麟」與「劍尾麒麟」在迎賓大道上與您相見歡，還有「素還真」在影中的一系列故事場景，讓遊客可以與師傅「八指麒麟」在樹下的愜意喝茶休息，或是體驗「素還真」懸絲診脈一診治百病的神技。

今年沙雕季也與KKday推出沙雕季早鳥優惠活動，即日起至5月20日單人套票含門票及夏日冰沙150元；雙人套票包含2張門票、沁涼冰沙與香脆爆米花350元，前100名購買還能再獲得KKday獨家野餐墊好禮。