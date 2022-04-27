桃園市27日舉行媽媽桃推廣記者會，鄭文燦表示，4月首波預購不到10天銷售近千盒。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市拉拉山特色品牌「媽媽桃」每年5月進入盛產期間，今年天候狀況佳，產量預估會比去年多出1萬多盒，4月首波媽媽桃早鳥預購優惠破千盒，官網上架不到10天即熱銷完售，第2波網路預購也即將推出，此外5月起也將在多個實體地點做展售。

媽媽桃因產季適逢母親節前後得名5月桃，在泰雅族部落媽媽細心栽種下，水蜜桃果實鮮甜、味美多汁，不過由於保存及運送不易，市府協助推廣行銷，透過低溫宅配、網路及實體銷售等方式，減輕果農庫存壓力，多年來已然成為桃園的特色水果之一，每年都會吸引不少饕客搶訂。

「媽媽桃今年預估份數可達6萬盒以上！」農業局輔導科科長洪彩燕指出，去年產量約4至5萬盒，今年由於天氣狀況佳，目前套袋約有90萬粒，產量有所提升，4月首波預購不到10天銷售近千盒，由於網購郵寄會有郵資問題，部落盼能拓展更多實體銷售據點，為此27日農業局也將再次到部落討論並勘查實體銷售點。

市長鄭文燦出席出席媽媽桃推廣記者會時表示，4月推出媽媽桃首波預購因推出早鳥優惠，消費者只要購買20盒以上可現折2000元並抽獎，不到10天上千盒就銷售一空，相當搶手，後續市府還有規畫第２波預購活動，將與農會合作舉辦多場實體展售會。

媽媽桃實體展售時間，包括5月9日至27日將在市府府前廣場販售；5月14、15日於復興區枕頭山商圈銷售；5月14、15日及5月28、29日將在愛買商場桃園店販售；5月21、22日於台北希望廣場銷售。市府也積極媒合其他賣場、電商平台等通路增加果農銷售機會，未來也有計畫要在復興區舉辦假日市集，讓遊客直接選購。