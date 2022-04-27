美歐等地區通膨仍大，聯準會（Fed）可能在年內多次升息2碼，歐洲央行（ECB）也可能在今年稍晚啟動升息，主要央行貨幣政策轉鷹，引發股債齊跌，統計4月以來台灣金管會證期局核備的998檔境外基金平均下跌3.29％，其中715檔股票型基金平均下跌4.22％，264檔債券型基金平均下跌1.06％。

富蘭克林證券投顧表示，Fed主席鮑爾稱升息前置策略有一定益處，5月會議將對升息2碼進行討論，暗示將更激進地收緊貨幣政策，未來將面臨超級財報週和5月3、4日Fed利率會議，史坦普500指數恐有回測3月前波低點壓力。建議投資人保持耐心、切勿在恐慌時出場，現階段宜趁機檢視手中資產組合，掌握三大原則，防範下檔風險之餘，預先卡位烏雲消散後的反彈行情。

首先是在通膨及升息環境下，應納入涵蓋價值股及具備應對通膨的資產，包括美國價值平衡型基金、基礎建設或公用事業產業型基金，積極者可搭配操作天然資源產業型基金；其次是避開欠缺基本面且評價面偏貴的股票，著眼許多高品質科技股評價面趨於合理甚至已有被錯殺的跡象，建議已進場者耐心續抱，並搭配大額定期定額策略累積部位；其三是全球經濟有下行風險，可開始留意債券資產分批低接機會，首選以美元計價投資級債為多的波灣債券型基金。

富蘭克林證券投顧指出，俄烏戰爭走向長期化，加上大陸封鎖措施，可能再次引發供應鏈緊張，物價上漲壓力仍存，且為應對通膨，Fed未來可能加速升息的舉措，也加快類股輪動，資金持續流向具有穩定現金流的公用事業、基礎建設等類股。

這些類股同時受惠於西方國家加速能源轉型，隨各國持續朝2050年淨零排放目標邁進，未來幾年各國可望持續擴大投資可再生能源領域。此外相關建設本身在不同景氣週期，也都有投資題材，使其具備低波動特性，長線上有利於這兩類股表現。