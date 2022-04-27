據證交所資料顯示，3月底股價17,700點之際，主要上市類股指數殖利率領先大盤3.96%表現者，包括航運、塑膠、玻璃、水泥、金融保險等，殖利率水準落在4%~9%之間，4月份以來台股快速修正千點以上，股價大幅修正後整體殖利率及投資吸引力也較3月底的數據整體同步提升，提供更佳的逢低布局機會。

永豐投信分析，4月份台股最大修正已超過千點，主要受到美台升息、原物料高漲帶動通膨壓力、長短天期美債殖利率倒掛現象、美股急殺，與台灣本土疫情再次爆發等影響。今年以來電子股修正劇烈，台股投資氣氛暫居觀望，資金轉向金融、原物料、民生必需等產業，投資氛圍也轉向防禦、價值型策略為主。

台股進入第二季產業淡季，電子族群面臨震盪，升息與通膨帶動相關題材股投資利基，金融、傳產、原物料股歷經3月份漲勢後，4月同步進行股價盤整，永豐投信說明，這波股價修正也帶動績優金融、傳產股殖利率向上推升，投資價值再度浮現，值得注意的還有，金融、傳產每年都會在股東會、除權息前，帶動參與除息行情等，加上升息與通膨帶動的營運面挹注，股價修正具備下檔支撐，殖利率價值仍將帶動投資與存股需求。

永豐優息存股ETF(00907)，5月份將進行募集與進場布局，首創雙月配息的台股ETF，提供每兩個月固定現金流，更能滿足養老族、退休族定期領息，小資族領息再投資的存股理財等需求。