苗栗縣消防局今年有杜文嘉等7位打火弟兄晉陞小隊長，縣長徐耀昌27日為他們授階致賀；此外，泰安與三義兩地先後於3、4月間發生民宅火警，消防人員奮不顧身成功救出4名受困民眾，另自今年1至4月期間，打火弟兄執行載送新冠肺炎患者就醫勤務，守護鄉親健康及財產安全功不可沒，獲頒工作獎勵金共24萬3000元。

今日授階儀式在消防局災防應變中心舉行，在局長匡夢麟與幹部見證下，由縣長徐耀昌依序為今年晉陞的小隊長授予佩章，7位小隊長分別是杜文嘉、吳文堂、鄒富凱、廖祥帆、王之謙、林坤左及謝秉辰。

另外，泰安鄉與三義鄉分別於今年3月24日4月17日發生住宅火警，分隊消防人員奮不顧身進入火場，成功營救出4名受困民眾，縣長徐耀昌頒發6萬元工作獎勵金慰勞有功人員。

5個大隊的打火弟兄除防災救人之外，面對日益嚴峻的疫情，還要協助護送新冠肺炎病患就醫，統計今年1月至4月18日執行載送患者就醫勤務，共出勤49次計送醫61人次，獲頒18萬3000元工作獎勵金。

縣長徐耀昌恭喜7位新晉陞的小隊長，肯定他們都是消防弟兄中的菁英，平時工作表現傑出，才能晉陞主管榮陞小隊長職務，而升職也是責任的加重，尤應以身作則善盡職責。在執行火警人命搶救要務外，消防人員也肩負載送新冠肺炎患者就醫勤務，協助防疫勞苦功高，讓人由衷感佩。

徐耀昌表示，他上任縣長以來，持續致力充實消防人力、改善廳舍並汰舊換新車輛和裝備器材，以強化整體消防救災、救護能量。在充實人力方面，自104年迄今，新進隊員相繼補充199人，晉陞小隊長32人，而各項人事均秉持公開、公平、公正方式審慎處理，今天晉陞的7位小隊長也是經此甄選機制，依公務人員陞任評分標準規定，資績並重、擇優陞任。

其次，執行防救災及救護任務保障縣民生命財產安全，向來是消防工作的首要任務，值此疫情日漸嚴峻之際，消防局扮演的角色至關重要，所謂「防疫視同作戰」，大家務必熟練各項因應作為，全體一心共同攜手阻絕疫情，守護鄉親的健康安全。

縣長徐耀昌並引用曾國藩家訓「唯正己可以化人，唯盡己可以服人。」與晉陞人員和幹部共勉，意即身為主管者必須親力親為、以身作則，陞職是責任的加重，期盼身為消防基層幹部的小隊長，善盡職責、提升自身消防技能，達成守護鄉親生命財產安全的任務。