本土疫情逐日擴大，昨單日已逼近9000例，今更傳出破1.3萬人確診！行政院長蘇貞昌今聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為」報告，簡報中一張圖顯示，我國單日確診數將在本月底前破萬，最多來到1.8萬例；5月5日更達到歷史高點，一天就有3.7萬人染疫。

本土確診今破萬？醫曝單日10萬時間點 雙北這天達高峰
快篩實名制不准1人多卡代領 家長崩潰：有小孩怎辦
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