5月5日本土確診上看3.7萬 衛福部最新疫情預測曝光 11:062022/04/28 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部最新疫情預測曝光，5月初恐上看單日3.7萬人確診。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情逐日擴大，昨單日已逼近9000例，今更傳出破1.3萬人確診！行政院長蘇貞昌今聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為」報告，簡報中一張圖顯示，我國單日確診數將在本月底前破萬，最多來到1.8萬例；5月5日更達到歷史高點，一天就有3.7萬人染疫。 本土確診今破萬？醫曝單日10萬時間點 雙北這天達高峰 快篩實名制不准1人多卡代領 家長崩潰：有小孩怎辦 #本土確診 #衛福部 #5月5日 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花博農民市集 5月滿懷感馨 04:102022/04/28 財經要聞 12生肖5月運勢預測 4屬相恐惹禍上身 10:212022/04/28 運勢 《期貨》5月台指期開盤小漲 金融期及電子期攜手開高 09:012022/04/28 財經 梅雨季首波鋒面襲連假 驟降13度 全台連雨4天 08:112022/04/28 生活 鄧安寧陽性《原子少年》43人確診停錄 04:102022/04/28 娛樂新聞 5月410家 股東會行情點火 04:102022/04/28 證券．權證 澳通膨炸鍋 5月升息機率高 04:102022/04/28 全球財經 韓國MMORPG手遊《奇蹟MU：大天使》三地上市 多重活動開跑 10:542022/04/28 科技 五大跡象透露 台股5月回穩反彈 04:102022/04/28 財經要聞 中共戰力8優勢 國防部提犯台8劇本 04:102022/04/28 政治要聞 《國際經濟》美國特別301報告 中國再列「優先觀察名單」 09:432022/04/28 財經 三劑令衝擊觀光 團旅退一半 04:102022/04/28 財經要聞 元大人壽 創造高齡長者有感服務 04:102022/04/28 金融．稅務 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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