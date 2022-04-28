本土疫情逐日擴大，昨單日已逼近9000例，今更傳出破1.3萬人確診！行政院長蘇貞昌今聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為」報告，簡報中一張圖顯示，我國單日確診數將在本月底前破萬，最多來到1.8萬例；5月5日更達到歷史高點，一天就有3.7萬人染疫。