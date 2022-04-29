外交部長吳釗燮28日接受立陶宛媒體聯訪時表示，在烏俄戰火仍蔓延的時刻，台灣與立陶宛是自由民主的堅實夥伴，堅定一致共同對抗威權主義的擴張。

吳釗燮指出，台灣密切關注烏俄戰爭及國際情勢發展，對中國動向也保持高度警覺。面對中國的文攻武嚇，台灣會效法烏克蘭人民堅強抵抗俄國優勢武力的決心，肩負起捍衛自己國家安全的責任。

他強調，台灣不僅積極提升國防自衛能力，發展不對稱戰力，建構嚇阻所需的實力，同時與世界民主夥伴加強安全合作。

吳釗燮也說，台灣在俄烏戰事爆發後，立即馳援烏克蘭27噸醫療物資，並成立專戶接受各界捐款，募集約3300萬美元善款，陸續轉至烏克蘭、波蘭、斯洛伐克、捷克、匈牙利，以及立陶宛等波海三國周邊國家，大量來自台灣民間的人道救援物資也透過斯洛伐克及波蘭等國轉送烏克蘭。

吳釗燮表示，我國結合政府與民間資源的善舉，彰顯了台灣願意分擔國際責任，堅定守護民主的精神，與中國聲稱中立但暗助俄羅斯的立場大相逕庭。

吳釗燮說，台灣與立陶宛持續深化各項領域的交流合作，去年我國正式設立駐立陶宛台灣代表處後，今年也已收到立國來台設處的申請。我國誠摯歡迎立陶宛駐台機構儘速成立，以加速深化雙邊友好實質合作。台立經貿前景可期，我國已宣布成立2億美元中東歐投資基金，並積極協助受到中國打壓的立陶宛產品開拓台灣市場；台灣期盼與立陶宛強化在關鍵產業的合作。

外交部表示，吳釗燮接受國家廣播電視台（LRT）、立陶宛公共廣播新聞網站（LRT.lt）、立陶宛通訊社（ELTA）、波羅的海通訊社（BNS）、LNK電視台及網路新聞DELFI等媒體聯合視訊訪問，已獲得立陶宛9家媒體刊播13篇報導，輿論反應熱烈，有助增進立陶宛民眾對台立深化關係及共同守護民主價值的瞭解。我國駐立陶宛代表黃鈞耀大使也視訊參加本次視訊會議。