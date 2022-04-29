賴峰偉依循古禮將炸棗、土豆粿、黑糖糕、麻吉點心分送參加活動的民眾。（澎湖縣政府提供）

離島社區的好麻吉，延宕多時的「望安社會福利館」29日舉辦落成儀式，澎湖縣長賴峰偉特別搭船南下主持，賴峰偉致詞時感謝望安議員陳佩真，在爭取望安社福館的興建期間所付出的努力，望安鄉長彭亞湖協助土地的取得，望安七美代表、村長的支持，縣府社會處與工務處努力，終能完成鄉親們的期盼。

社會處長陳寶緞表示，望安社福館自民國106年規劃，經由土地取得的漫長過程，於109年1月20日開工，經過2年多的工程興建，投注經費將近4200萬，終於在今日完成落成辦理剪綵。未來可提供在地從兒少到年長者的社會服務，使需要協助的家庭獲得幫助。

館舍興建在縣府工務處、社會處的規劃監督下蓋的非常舒適，賴峰偉趁著難得的離島行程，一一了解各項設置功能，剪綵儀式依循古禮，將炸棗、土豆粿、黑糖糕、麻吉點心分送參加活動的民眾，社工同仁協助長者闖關領取禮物，大家用離島辦喜事的心情，讓整個氛圍充滿了歡樂的氣息。