俄烏戰爭逾2個月，歐洲國家與北約與美國站在同一戰線，並持續大舉軍援烏克蘭。媒體人吳子嘉表示，美國做夢都沒想到，普丁居然出這一招，去打烏克蘭，把歐洲人嚇壞了，讓美國總統拜登成功整合整個歐洲，撿到那麼大的便宜。

吳子嘉29日在《關鍵時刻》節目中表示，確實是在美國拜登政府手上，把整個歐洲團結整合成功。中東歐本身的GDP不高，科技及經濟水平都不高，有很多國家還是屬於半農業化的國家，而中東歐的發展，絕大部分像捷克、波蘭，都是靠德國和法國這些主要的工業化國家，在那邊投資設廠，或是利用過去20年前比較高水準的便宜勞工，而發展出來的中東歐經濟，但是經濟落差還是非常大。

吳子嘉 指出，目前來講，美國做夢都沒想到，普丁居然去打烏克蘭。把歐洲整個打進來了，打在普丁的勢力範圍內，這是非常意外的一件事，完全逆轉了過去20年德國總理梅克爾政權主導歐洲的那個年代，也就是說，區域發展政策所做的地緣政治，完全都顛覆掉了。

吳子嘉接著表示，歐洲一體化，是歐洲人多少年想推動的事情，結果這次整個被普丁破局了。普丁出了一招，打烏克蘭，把大家嚇壞了，經濟問題已經不是重點問題，整個歐洲動起來了，歐洲全部必須在北約的架構，團結在美國的領導之下。拜登就莫名其妙，撿到了那麼大的便宜。