美國國防部長奧斯汀26日在德國舉行武器峰會，邀請40國參與，他在會中指出，美國和盟邦每月將開會一次，以研議烏克蘭對抗俄羅斯軍隊侵略下的國防需求。媒體人吳子嘉直言，奧斯汀這句「一個月開一次會」有很大的「貓膩」，也就是這場戰爭會沒完沒了，美國會想辦法耗盡、拖垮俄羅斯。此說法引發熱議，有網友則直言，即便俄羅斯垮了「但美國會無傷嗎？」

吳子嘉27日在《關鍵時刻》節目中表示，奧斯汀在武器峰會講的都是狠話，裡面最關鍵的話就是「一個月開一次會」，由此看來這個仗還要打一個月以上，就是要拖死俄羅斯 ，而若拖到11月分，對美國總統拜登的期中選舉最有利。

吳子嘉更直言，奧斯汀所講的「一個月開一次會」，有很大的「貓膩」在裡頭，也就是這場戰爭會沒完沒了。美國的目的就是想辦法拖，因為美國知道制裁俄羅斯的能力有限，俄羅斯的天然氣還是賣得出去，要封殺他是不可能的；但若長期跟俄羅斯打持久戰，俄羅斯整個國力會被耗盡就必垮了。

此說法引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「俄羅斯垮，有可能，但美國會無傷嗎？」「俄國有資源，二戰都垮不了，現在打個烏克蘭就垮了？」、「全是政客的機關算盡，平民百姓苦哈哈」。