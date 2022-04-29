俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭迄今已超過2個月，俄羅斯官媒知名主持人索洛維約夫近日在電視節目上呼籲俄羅斯總統普丁，將近期俄羅斯完成測試的新型「撒旦2」洲際彈道飛彈拿來夷平英國。對於俄烏戰爭最後誰贏，前民進黨立委郭正亮直言，俄羅斯若不從烏克蘭撤軍，這場戰爭會沒完沒了，如果最後俄羅斯受挫，當然就會對俄國造成很大的衝擊。

據《每日郵報》報導，索洛維約夫（Vladimir Solovyov）被外界稱為普丁的「傳聲筒」，27日他談到俄羅斯投入使用的新型「薩爾馬特」（Sarmat RS-28）洲際彈道飛彈，索洛維約夫威脅稱：「事實證明，一枚撒旦飛彈，意味著減去一個英國。」他痛批，英國近來的舉動完全是「野蠻人行為」，並呼籲普丁應該要下令動用「薩爾馬特」洲際彈道飛彈來炸英國。

《每日郵報》報導指出，「薩爾馬特」洲際彈道飛彈在西方被稱為「撒旦2」飛彈，是世界上最大、射程最遠的核導彈之一，能夠攜帶多達15枚彈頭。該飛彈也被用來取代前蘇聯時代的「撒旦」飛彈（R-36 Voevoda），因此被稱為「撒旦2」飛彈。

郭正亮28日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，索洛維約夫相當於普丁的傳聲筒，對英國說這種話可以理解。俄烏戰爭打到現在，可以說是卡住了，因為現在雙方武器軍備都在升級，包括西方提供物資跟裝備給烏克蘭，俄羅斯也投入更多種武器到烏東，所以現在恐怕烏東的大戰無法避免。

至於最後誰勝誰負？郭正亮說，如果俄羅斯受挫，當然就會對俄羅斯造成很大的衝擊，美國近日也找來44個國家開會，一起支援烏克蘭裝備和金援，會不會影響戰果，就要等打一個段落才知道。