美國「有線電視新聞網」（CNN）專家28日指出，俄羅斯入侵烏克蘭雖然讓美國走出阿富汗的災難性撤退，但這場戰爭並非對總統拜登（Joe Biden）完全有利，因為其已改變全球政治局勢，且若時間拖長了，美國選民對戰事的關注，恐被切身相關的經濟問題給壓過。

CNN資深政治記者、專欄作家柯林森（Stephen Collinson）指出，在阿富汗2021年發生政府意外迅速垮台、喀布爾機場遭遇重大炸彈攻擊、過度混亂導致無力撤離所有當地協力人員，以及美國面臨嚴重通貨膨脹等問題下，俄羅斯大舉入侵烏克蘭，使美國選民轉移目光，讓拜登政府在喘息之餘，也藉由團結西方世界、制裁俄羅斯、軍援烏克蘭等舉動挽回嚴重受損的外交聲譽。

但根據美國最新民調，拜登的支持率並無顯著回升，僅有約41%美國受訪民眾對其施政感到滿意，不滿意者則達56%。柯林森指出，與拜登擊敗川普（Donald Trump）的2020年相比，全球政治局勢已發生重大轉變，當時沒有美國人會想到須與俄羅斯進行代理戰爭，並面對普丁（Vladimir Putin）的核武威脅。

更重要的是，美國在俄烏戰爭爆發前便已出現通膨問題，而戰爭更讓相關狀況雪上加霜。雖然拜登試圖將經濟問題完全歸咎於俄羅斯，但顯然選民們並不買單。柯林森認為，若俄烏戰爭演變成曠日持久的消耗戰，美國選民對國內經濟問題的關注恐壓過戰事，不僅影響今年的期中選舉，更可能讓川普在2024年捲土重來。