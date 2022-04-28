俄烏戰爭初期，13名鎮守在黑海蛇島的烏克蘭士兵抵死不從的精神撼動全世界，歷經一個月的囚禁，烏克蘭最終成功與俄交換戰俘，蛇島士兵才驚險脫困。根據每日快報 (Daily Express)報導，烏軍南邊作戰司令（Operation Command South）一名指揮官公布蛇島最新戰況，表示已成功摧毀島上俄軍佔領的一處指揮所以及防空導彈系統，同時俄方折損多名士兵，不過沒有提到確切死亡人數。

俄烏戰爭初期，面對敵軍只差臨門一腳就能佔領，蛇島上一名烏士兵赫里博夫（Roman Hrybov）在無線電中狠嗆：「俄羅斯戰艦，去死吧你。」不幸的事，蛇島最後還是落入俄軍手中，士兵們便遭關押進克里米亞的塞凡堡（Sevastopol）。

然而，上月烏克蘭官方在社群平台公布消息，稱成功與俄羅斯交換戰俘，赫里博夫的英勇效力獲當局頒發勳章，目前他人已經平安底抵達家鄉切爾卡瑟市（Cherkasy）。