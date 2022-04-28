在現行的資本管制措施，以及即將到來的所得稅繳稅的支撐下，周三在莫斯科交易所，盧布兌歐元來到近兩年最高水準。

此外，俄羅斯在周三上午中斷對保加利亞和波蘭的天然氣供應，為俄羅斯遭到西方制裁後，進行最嚴厲的反報復行動。市場對經濟成長的擔憂，歐元走軟

盧布兌歐元升1.8%，來到1歐元兌75.43盧布，創下自2020年3月初以來的最高水準。

兌美元匯率上漲1.1%，來到1美元兌72.75盧布。

Veles資本在一份簡報表示，暫停向多個歐洲國家供應天然氣，可能加劇地緣政治緊張局勢，進一步惡化與歐洲的關係，對市場情緒造成負面影響。

不過Promsvyazbank分析師表示，即將在周四到來的企業所得稅繳稅，企業開始換匯到盧布，可能會阻止盧布匯率大幅下跌。

盧布的走勢受到央行實施的資本管制措施的人為限制；但同時俄羅斯經濟面臨通脹飆升、資本外逃，在西方實施嚴厲制裁後可能出現債務違約，皆產生不利影響。

俄羅斯周三暫停向保加利亞和波蘭供應天然氣。俄羅斯此舉直接針對歐洲經濟體，也暴露出歐盟在如何應對莫斯科入侵烏克蘭問題上的分歧和困惑。

蘇格蘭皇家銀行分析師Shaun Osborne和Juan Manuel Herrera在一份報告中表示，歐元區經濟體衰退的威脅，這把歐元拉低至近5年低點，而確實有可能測試關鍵心理水準1.05。

歐元匯率一度跌至1歐元兌1.0515美元，為2017年3月以來的最弱水準，隨後回升至1歐元兌1.0561美元。歐元在四月已下跌4.6%，並將錄得近7年多來最大單月跌幅。

德國經濟部周三將2022年經濟成長預測，從1月下旬預測的3.6%，下調至2.2%。4月法國消費者信心下滑幅度也超出預期。