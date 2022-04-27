俄羅斯國際文傳社(Interfax)周二的報導，俄羅斯貿易部長Denis Manturov指出，雷諾汽車(Renault)已經把持有的俄國汽車製造商(Avtovaz)68%股份，以象徵性的價格轉移給一家俄羅斯科學研究所。

而雷諾有權在未來5~6年內買回這些股份。貿易部長還表示，雷諾在當地的莫斯科工廠的股份也將轉移給莫斯科市政府。

雷諾為俄羅斯最大汽車製造商，該公司曾在三月表示，將暫停在俄國的營運，因為俄烏戰爭，讓該公司當地工廠的營運越來越有壓力。

Avtovaz為俄羅斯最大汽車製造商，雷諾握有該公司。貿易部長指出，由於雷諾缺乏維持俄羅斯業務營運的能力，雷諾已經決定將股份轉移給總部位於莫斯科的NAMI汽車和引擎研究所。

該交易僅為象徵性的價值1盧布，並讓雷諾有權回購這些股份。

雷諾先在2008年收購了Avtovaz的25%股份，並逐漸增加持股，並且投入巨資對旗下工廠進行現代化改造。

雷諾在去年有10%的營收，是來自於俄羅斯市場的貢獻。

雷諾曾在三月時表示，正考慮進行一項22億歐元(約23.4億美元)的非現金資產減值，以反映俄羅斯停產的潛在可能成本。

雷諾也在上周傳出，要減持對日產的持股；與此同時，公司可能分拆電動車業務，以強化其競爭力。