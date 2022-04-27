俄烏戰火持續逾2個月，戰事進展全球持續關注。曾自封「台灣神童」的資深媒體人唐湘龍26日直言，俄羅斯總統普丁若想在5月9日「二戰勝利日」之前取得某種勝果，時間只剩下10多天，卻沒有打出重大結果，他很可能就是在等4月28日，聯合國祕書長拜訪完烏克蘭總統澤倫斯基後，才會進一步做出關鍵表態。

唐湘龍26日在網路節目「觀點」和前國安會副祕書長楊永明談及俄烏戰爭，唐表示，俄烏開戰逾2個月，除了烏克蘭東部頓涅茨克州斯拉維揚斯克爆發幾場比較大的衝突，真正的大集團軍級大會戰還沒上演，而俄羅斯方面其實已經準備的差不多了，目前在馬里烏波爾戰線就是圍而不攻也不打，而在烏東北面也不開戰，可能就是在等「某一天」。

唐湘龍直言，打仗已經打了2個月了，普丁若想在5月9日「二戰勝利日」之前取得某種勝果，時間只剩下10多天，卻沒有打出重大結果，他很可能就是在等4月28日，聯合國祕書長拜訪完烏克蘭總統澤倫斯基後，才會進一步做出關鍵表態。