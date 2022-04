美國「有線電視新聞網」(CNN)27日報導,烏克蘭東部的戰爭似乎已進入「關鍵階段」,俄羅斯正於該地區繼續投入兵力,且戰術似乎有所改進,集中砲兵火力並讓部隊進一步互相支援,使其攻勢稍有斬獲,烏克蘭軍方精銳單位可能面臨被包圍的風險。

CNN表示,烏東戰事似乎已進入「關鍵階段」,俄羅斯正投入更多兵力,烏克蘭則試圖守住陣地。華府智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)在每日戰事評估中指出,俄軍的戰術似乎有所改善,其部隊在能夠互相支援的距離內,利用事先集中的大量砲兵單位掩護,於伊久姆(Izium)至魯別日諾耶(Rubizhne)一線發動多路攻勢,並取得部分戰果。

CNN指出,烏克蘭軍方在東部三面受敵,若俄軍攻勢成功,烏軍麾下部分精銳單位恐在缺乏空中支援下被包圍,稱烏克蘭現在需要所有西方世界能提供的武器,以抵擋俄軍的猛攻,並應讓部隊採取不會被包圍的靈活戰術。

不過「戰爭研究所」認為,雖然俄軍新攻勢取得「微小但穩定的進展」,但並未出現「顯著突破」,也不清楚其在後勤困境下有能力推進多遠的距離,包圍烏克蘭大部隊的能力依舊存在疑問。CNN也表示,愈來愈多跡象顯示烏克蘭正瞄準俄羅斯的補給線,近期後者境內的燃料庫與彈藥庫多次發生爆炸;烏克蘭雖未公開承認對相關事件負責,但顯然已將類似設施列為目標,有意藉此削弱俄軍的持續進攻能力。