美國「有線電視新聞網」（CNN）27日報導，烏克蘭東部的戰爭似乎已進入「關鍵階段」，俄羅斯正於該地區繼續投入兵力，且戰術似乎有所改進，集中砲兵火力並讓部隊進一步互相支援，使其攻勢稍有斬獲，烏克蘭軍方精銳單位可能面臨被包圍的風險。

CNN表示，烏東戰事似乎已進入「關鍵階段」，俄羅斯正投入更多兵力，烏克蘭則試圖守住陣地。華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）在每日戰事評估中指出，俄軍的戰術似乎有所改善，其部隊在能夠互相支援的距離內，利用事先集中的大量砲兵單位掩護，於伊久姆（Izium）至魯別日諾耶（Rubizhne）一線發動多路攻勢，並取得部分戰果。

CNN指出，烏克蘭軍方在東部三面受敵，若俄軍攻勢成功，烏軍麾下部分精銳單位恐在缺乏空中支援下被包圍，稱烏克蘭現在需要所有西方世界能提供的武器，以抵擋俄軍的猛攻，並應讓部隊採取不會被包圍的靈活戰術。

不過「戰爭研究所」認為，雖然俄軍新攻勢取得「微小但穩定的進展」，但並未出現「顯著突破」，也不清楚其在後勤困境下有能力推進多遠的距離，包圍烏克蘭大部隊的能力依舊存在疑問。CNN也表示，愈來愈多跡象顯示烏克蘭正瞄準俄羅斯的補給線，近期後者境內的燃料庫與彈藥庫多次發生爆炸；烏克蘭雖未公開承認對相關事件負責，但顯然已將類似設施列為目標，有意藉此削弱俄軍的持續進攻能力。