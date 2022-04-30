俄烏戰爭已逾2個月，俄軍攻擊烏東頓巴斯地區，美國五角大廈官員表示，烏軍強烈抵抗，俄羅斯在烏克蘭東部頓巴斯地區的作戰行動進展緩慢。媒體人吳子嘉預測驚爆，美國會在頓巴斯大戰中大量使用新科技無人機，俄羅斯恐會使用低當量核彈回擊。

吳子嘉30日在《董事長開講》網路直播節目中表示，美國國防部長奧斯汀跟所有的美國官員說，他們這次會用一個革命性的方式來打贏俄羅斯，稱烏克蘭一定會戰勝，這很奇怪。西方預估俄羅斯總兵力有20萬，烏克蘭大概8萬，兩軍對陣，美軍憑什麼說烏克蘭會贏。

吳子嘉接著指出，美國總統拜登通過330億美元預算，砸錢幹到底，他們組織一個無人機大隊，其中有偵察無人機 ，上面有無人機、下面有砲兵，所使用的砲彈可用無人機的資訊，精準打擊是烏軍的優勢；但俄羅斯也不是白混的，有龐大火力壓制烏軍的精準打擊。

吳子嘉認為，美軍講的可能是「鳳凰幽靈」無人機跟彈簧刀無人機。「鳳凰幽靈」是美軍這次特別為烏克蘭戰場而去設計的無人機，能滯空6小時，並選擇攻擊目標，「鳳凰幽靈」也是美國沒有提供參數的一項武器，美國應會在頓巴斯大戰中大量使用新科技無人機。

吳子嘉覺得，俄羅斯也會有它的對策，中央情報局局長以及哈佛大學教授就認為俄羅斯恐會使用低當量的核彈；而他在一個場合遇到雄三飛彈前總工程師張誠，張誠也認為，可能會丟核彈。