俄烏戰爭已逾2個月，仍然沒有停火跡象。美國宣稱要靠俄烏戰爭削弱俄羅斯，俄羅斯則再度威脅使用核武。軍事專家施孝瑋認為，俄烏戰爭要打多大，要靠美國，至於什麼時候停戰，則要靠俄羅斯總統普丁。

施孝瑋30日在政論節目《新聞大白話》中表示，俄、烏雙方若完全沒有給對方迴旋空間，後面坐下來談的可能性就很低。令人擔心的是，烏克蘭和俄羅斯現在好像沒有談話的管道。剛開始打的時候，土耳其出來調停，但是某一方背後的影武者希望仗繼續打下去，而且越打越大。不過，以美國自己來講，如果此事會牽涉到國際危機，美國預防性外交應會做得很足很滿。

施孝瑋接著表示，俄烏衝突走到現在這一階段，任何國家想要透過外交方式來調停俄烏衝突，難度有點高。俄羅斯動手開打，主要還是為了回應烏克蘭對烏東親俄民兵清剿作為，當然俄羅斯的動作太快，先發不是制人，在道義上就已經先輸了。施孝瑋認為，要打多大要靠美國，什麼時候停戰，要靠普丁。