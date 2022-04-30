俄烏戰爭至今已逾2個月，距離俄羅斯設定的5月9日勝利日，僅剩不到10天。但是俄羅斯拿下50幾個無關緊要的小村莊，目前並沒有很明顯的成果，所以烏克蘭南部城市馬立波持續遭俄軍圍攻，烏軍仍死守在亞述鋼鐵廠。退役中將帥化民驚人預測，也許美國有個想法，如果烏克蘭打不過，波蘭會是第二個上戰場的國家。

帥化民29日在中天政論節目《正常發揮》中表示，美國的「棋子」越來越多，北韓領導人金正恩會甘於寂寞嗎？北韓有個最廉價的武器，北韓38度線的砲兵可以打到首爾，不用導彈、核武，首爾是南韓的經濟、軍事中心，南韓新總統又很拍美國馬屁，北韓打幾發砲彈，搞得南韓也大亂。

帥化民接著指出，烏克蘭打仗，是美國在支持，透過波蘭第一線送武器進去，照理上是盟友，如果有密約，就很難講了，未來也有可能把烏克蘭土地還給波蘭，只要波蘭敢出頭；也許美國有個想法，萬一烏克蘭打不過了，波蘭會是第二個上去的國家，美國可以送波蘭武器、還有租借法案，甚至把土地還給波蘭。