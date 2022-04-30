根據外媒報導，自從1月下旬以來，至少有五名俄羅斯商人自殺，其中三人據稱在自殺前先將家人殺害。而其中更有四名死者與俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）或其子公司有關，讓死因更遭人懷疑。

根據俄羅斯新聞社報導，1月30日Gazprom運輸主管舒爾曼（Leonid Shulman）被發現陳屍在列寧格勒（Leningrad，今為聖彼得堡）附近的小屋；短短1個月後的2月25日，俄羅斯《新公報》（Novaya Gazeta）報導Gazprom另1名高層秋拉科夫（Alexander Tyulakov），則在同處村莊的自家車庫內自殺身亡。

自從1月下旬以來，至少有五名俄羅斯商人自殺，其中三人據稱在自殺前先將家人殺害。

2月28日，烏克蘭出生的俄羅斯富商沃特福德（Mikhail Watford），在英國薩里的家中過世，全案仍在調查中，死因不明；俄羅斯《工商日報》（Kommersant）報導，3月下旬，醫療用品公司MedStom老闆梅爾尼科夫（Vasily Melnikov）在莫斯科以東的下諾佛哥羅地區（Nizhny Novgorod）與家人被發現身亡，俄羅斯調查單位稱，不排除是梅爾尼科夫先將41歲的妻子與2個分別10歲、4歲的孩子殺害後再自殺。

塔斯社(Tass)報導，4月18日，Gazprom前副總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）就也和妻女陳屍在莫斯科公寓內，當局正在調查阿瓦耶夫是否先奪走家人性命後再自殺。

針對阿瓦耶夫的死因，俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）副總裁沃洛布耶夫（Igor Volobuev）不相信他會自殺，他說阿瓦耶夫負責VIP客戶，也許知道了一些事情，這也為他帶來風險。

1天後的4月19日，Gazprom子公司Novatek前高層普羅托森亞（Sergey Protosenya），竟也和妻女被發現死在西班牙巴塞隆納的的豪宅內，當局表示該案正做為家暴案件與隨後自殺的雙重案件進行調查。

普羅托森亞的兒子接受每日郵報報導時質疑當局對事件的說法，並暗示他的父親是被謀殺，但負責辦案的加泰隆尼亞警方表示，在聽取兒子的陳述後已經排除了其他假設，仍朝家庭案件方向處理。

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